Компания SpaceX стала ежедневно сжигать спутники Starlink, ежемесячно с орбиты сводится до ста аппаратов, выяснили астрономы, отслеживающие ситуацию на орбите Земли.

Исследователи полагают, что ситуация связана с мощными вспышками на Солнце, рекордная из которых была зафиксирована в мае 2024 года, написало издание Pcmag.com. Спутники могли получить повреждения от ионизированного излучения.

Частота свода спутников была низкой до мая 2024 года, следует из наблюдений ученых. После этого она резко увеличилась. Вторая волна списаний началась в декабре, достигнув скорости три-четыре спутника в день.

Известно, что политика компании строится на принципе упреждения неисправностей. Если жесткий мониторинг состояния спутников Starlink показывает даже минимальные ошибки, аппарат сводится с орбиты еще до полного отказа.

В настоящее время на орбите находится около 6200 действующих аппаратов Starlink. В январе 2025 года SpaceX уничтожила 87 спутников, при этом компания еженедельно производит 55 новых аппаратов, что позволяет наращивать темпы развертывания группировки.