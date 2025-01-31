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Кремль отказался комментировать отвод солдат КНДР

Источник:
Sibnet.ru
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Кремль не будет комментировать материалы о перемещениях северокорейских военнослужащих в Курской области, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, как он может прокомментировать материал The New York Times об отводе военнослужащих КНДР из Курской области, передает РБК. Издание написало, что северокорейские подразделения были отозваны с поля боя.

«Никак. Там много разных рассуждений, и правильных, и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности. Поэтому каждый раз это комментировать, наверное, не пристало нам, не будем это комментировать», — сказал Песков.

Власти западных стран, Украины и Южной Кореи, опираясь на разведывательные данные и спутниковые снимки, с прошлой осени сообщают о переброске северокорейских служащих в Россию для участия в военной операции против украинских войск.

По оценке официального Киева, количество прибывших солдат составляет около 12 тысяч, они находятся в Курской области. При этом Москва и Пхеньян на официальном уровне не подтверждают эти сведения.

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