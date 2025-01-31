РЖД ввели скидки на верхние места в купе

РЖД временно снизили цена на билеты в купе на верхние полки в поездах дальнего следования. Скидки составят 50%, сообщила пресс-служба компании.

Новые цены сопоставимы со стоимостью билетов в плацкартные вагоны тех же поездов. Акция продлится до 6 марта и затронет более 70 направлений по всей стране, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, отмечается в сообщении.

Например, из Москвы скидки на верхние полки будут предоставляться при поездках в Саранск, Уфу, Воронеж, Астрахань, Пензу, Саратов, Тамбов, Краснодар. Из Санкт-Петербурга скидки будут действовать на маршрутах в Архангельск, Иваново, Нижний Новгород, Екатеринбург, Адлер.

Также скидки вводятся при поездках между Владивостоком и Хабаровском, Тындой и Кисловодском, Иркутском и Красноярском, Саратовом и Имеретинским Курортом и ряду других направлений.