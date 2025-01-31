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Физики устроили ловушку для легкой темной материи

Источник:
Sibnet.ru
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Исследователи из коллаборации NEON представили результаты первого прямого поиска легкой темной материи. Эти гипотетические частицы могут слабо взаимодействовать с обычной материей.

Команда NEON использовала ядерный реактор Hanbit в Южной Корее как источник мощного потока частиц света фотонов, которые могут превращаться в темные фотоны, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Physical Review Letters.

Темные фотоны должны взаимодействовать с обычной материей через слабое смешивание с обычными фотонами. Согласно теории, эти темные фотоны затем могут распадаться на легкую темную материю.

Анализ данных показал, что ученым не удалось обнаружить явных сигналов легкой темной материи. Однако они смогли улучшить предыдущие ограничения на ее свойства примерно в тысячу раз.

Теперь исследователи намерены повысить чувствительность детектора, снизив энергетический порог и улучшив систему защиты от шумов, что позволит исследовать еще более легкие и слабо взаимодействующие частицы.

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Наука #Наука
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