Протаранившим лайнер вертолетом управляла женщина-пилот

Военным вертолетом Black Hawk, который столкнулся с пассажирским лайнером над Вашингтоном, управляла женщина-пилот.

Помимо женщины-пилота на борту находились пилот-инструктор и командир экипажа, уточнил Fox News со ссылкой на представителей Пентагона. Полетный опыт пилота-инструктора составлял более 1 тысячи часов, а командира экипажа — сотни часов.

У женщины-пилота было 500 часов налета. По правилам, во время тренировочных полетов вертолетом управляет оцениваемый пилот, но в случае чрезвычайной ситуации инструктор должен взять управление на себя.

Известно, что Black Hawk проводил учебный полет именно неподалеку от аэропорта в Вашингтоне, так как эти вертолеты часто используются для перевозки членов администрации, конгрессменов и других высокопоставленных лиц.

Самолет Bombardier столкнулся в воздухе с военным вертолетом 29 января. На его борту были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военнослужащих. Оба воздушных судна упали в реку Потомак, никто не выжил.