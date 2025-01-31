НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Протаранившим лайнер вертолетом управляла женщина-пилот

Источник:
Sibnet.ru
221 0

Военным вертолетом Black Hawk, который столкнулся с пассажирским лайнером над Вашингтоном, управляла женщина-пилот.

Помимо женщины-пилота на борту находились пилот-инструктор и командир экипажа, уточнил Fox News со ссылкой на представителей Пентагона. Полетный опыт пилота-инструктора составлял более 1 тысячи часов, а командира экипажа — сотни часов.

У женщины-пилота было 500 часов налета. По правилам, во время тренировочных полетов вертолетом управляет оцениваемый пилот, но в случае чрезвычайной ситуации инструктор должен взять управление на себя.

Известно, что Black Hawk проводил учебный полет именно неподалеку от аэропорта в Вашингтоне, так как эти вертолеты часто используются для перевозки членов администрации, конгрессменов и других высокопоставленных лиц.

Самолет Bombardier столкнулся в воздухе с военным вертолетом 29 января. На его борту были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военнослужащих. Оба воздушных судна упали в реку Потомак, никто не выжил.

Еще по теме
Яхту‑призрак без людей прибило к берегу у Нью‑Джерси
Появилась информация о фигуристах-чемпионах из РФ в упавшем самолете
Пассажирский лайнер столкнулся с вертолетом и рухнул в реку в США
Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения в Карском море
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лукашенко победил на выборах президента с 86,82% голосов
СМИ узнали о плане Трампа завершить конфликт на Украине за 100 дней
Путин посчитал Зеленского нелегитимным для переговоров
Кремль прокомментировал информацию о попытках убить Путина
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Kukuh88

А БРИКС перестанет продавать товар в США за доллары. Не думаю, что экономика США настолько замкнута и...

Удавиков

как будто правительство не понимает в чём причина, но будет делать вид борьбы с ветреными мельницами

KENTSeryga

Что??? Видимо у этого типа была двойка по истории, почему прошлый канцлер Ангела Меркель приезжала в...

Earthian

Ждем с нетерпением когда нацики с лопатами пойдут в атаку