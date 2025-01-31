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Смертность на Украине троекратно превысила рождаемость

Источник:
Sibnet.ru
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Смертность на Украине в прошлом году превысила рождаемость почти в три раза, следует из опубликованного отчета министерства юстиций о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Согласно документу, в 2024 году в стране было зарегистрировано 495,09 тысячи смертей, в то время как рождений — 176,69 тысячи. Показатель отношения количества зарегистрированных умерших к количеству родившихся составил 2,8 раза.

В 2016 году смертность на Украине превысила рождаемость в 1,46 раза, в 2019 году — в 1,87 раза, а в 2021 году этот показатель составил 2,61 раза. Увеличение разрыва между смертностью и рождаемостью свидетельствует об ухудшении демографической ситуации.

По оценке экспертов, с 24 февраля 2022 года Украина потеряла 10 миллионов жителей. Значительная часть этих людей покинула страну.

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Жизнь #Общество
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