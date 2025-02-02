Вегетарианцев посчитали менее сексуальными партнерами

Приверженцы вегетарианства кажутся менее привлекательными партнерами для романтических отношений людям, которые не соблюдают такой режим питания, выяснили психологи из Варшавского университета.

Решившие отказаться от животной пищи часто рассматривают вегетарианство не просто как диету, а как особый образ жизни. Порой эти принципы расходятся с традиционными нормами, что может провоцировать предвзятое отношение у людей, употребляющих все продукты, в том числе мясо, приводит Naked Science отчет ученых.

Психологи провели серию экспериментов, в которых поучаствовали 204 женщины и 200 мужчин гетеросексуальной ориентации. Их возраст колебался от 18 до 82 лет (среднее значение — около 45 лет).

Участников попросили представить, что они выбирают возможного романтического партнера с помощью приложения для знакомств. В части анкет было указано, что человек придерживается вегетарианства, в части указывалось, что ее обладатель не имеет особых пищевых предпочтений.

Оказалось, что профили, где не говорилось о пищевых предпочтениях кандидата, неизменно производили на участников лучшее впечатление, чем анкеты вегетарианцев.

Ученые пришли к выводу, что поскольку пищевые привычки часто отражают другие, более скрытые предпочтения, употребляющие мясо могут воспринимать вегетарианцев как принципиально отличающихся людей. Это снижает их привлекательность как возможных партнеров для отношений.