Какой рост был у самого высокого человека в истории

Самым высоким человеком в истории был американец Роберт Уодлоу. Он с ростом 2,72 метра стал одной из легенд Книги рекордов Гиннесса.

Уодлоу родился 22 февраля 1918 года в городке Олтон, расположенном на реке Миссисипи. С детства страдал гиперплазией гипофиза. Это заболевание называют гигантизмом. Оно приводит к повышенной секреции гормона роста, в результате чего организм вырастает до чрезмерных размеров.

В десять лет его рост составлял 196 сантиметров, а за две недели до смерти специалисты из Книги рекордов Гиннесса зафиксировали рост и вес Уодлоу — 272 сантиметра и 199 килограммов.

Не смотря на свой гигантский рост, Уодлоу хорошо учился в школе и после ее окончания поступил в университет, изучать право. Он обладал мягким нравом, имел прозвище Нежный Гигант и старался в личной жизни ничем не отличаться от сверстников

С возрастом здоровье Уодлоу ухудшалось. Ноги перестали выдерживать его огромный вес. Во время одного из выступлений он повредил стопу, и в кровь попала инфекция. Через 11 дней, 15 июля 1940 года великан скончался от сепсиса. Проводить его в последний путь пришли 40 тысяч американцев.