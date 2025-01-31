Яхта-призрак без людей на борту села на мель в американском штате Нью-Джерси, пишут местные СМИ со ссылкой на Береговую охрану и Службу национальных парков США.

По данным федеральных властей, 32-футовая (десятиметровая) прогулочная яхта без людей на борту села на мель недалеко от устья реки Шрусбери у южного части Национальной зоны отдыха Гейтвэй.

Ранее несколько человек видели яхту под названием Linda T. дрейфующей в ледяных водах залива Сэнди-Хук с оборванным швартовым тросом и повреждениями одного борта, рассказали изданию Asbury Park Press в Береговой охране США.

Береговая охрана и Служба национальных парков ведут расследование инцидента, уточнили в ведомствах.