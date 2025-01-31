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Яхту‑призрак без людей прибило к берегу у Нью‑Джерси

Источник:
Asbury Park Press
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Яхта-призрак без людей на борту села на мель в американском штате Нью-Джерси, пишут местные СМИ со ссылкой на Береговую охрану и Службу национальных парков США.

По данным федеральных властей, 32-футовая (десятиметровая) прогулочная яхта без людей на борту села на мель недалеко от устья реки Шрусбери у южного части Национальной зоны отдыха Гейтвэй.

Ранее несколько человек видели яхту под названием Linda T. дрейфующей в ледяных водах залива Сэнди-Хук с оборванным швартовым тросом и повреждениями одного борта, рассказали изданию Asbury Park Press в Береговой охране США.

Береговая охрана и Служба национальных парков ведут расследование инцидента, уточнили в ведомствах.

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Kukuh88

А БРИКС перестанет продавать товар в США за доллары. Не думаю, что экономика США настолько замкнута и...

snoo

Плевать или нет на мнение Путина, зависит от побед на поле боя. Победим, придут договариваться. Проиграем......

-Керя-

Вот точно так же сделайте только с Киркоровым !!! Зарание блогодарен...

Удавиков

как будто правительство не понимает в чём причина, но будет делать вид борьбы с ветреными мельницами