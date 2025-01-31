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МВД заявило о задержании трех руководителей РОСНАНО

Источник:
Sibnet.ru
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МВД России заявило о задержание трех топ-менеджеров государственной корпорации «РОСНАНО» по делу о нецелевом расходовании более 43 миллиардов рублей.

Задержаны заместитель руководителя «РОСНАНО» — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МВД.

«По версии следствия, в 2017 году для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании злоумышленники предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств. Используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру общества в лице Российской Федерации недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "РОСНАНО"», — уточнили в МВД.

По данным следствия, это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей.

Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Задержанным грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Глава «РОСНАНО» Анатолий Чубайс покинул Россию в 2022 году. В сентябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Чубайс «удрал» и стал «Мойшей Израилевичем». В 2024 году в международный розыск были объявлены бывшие топ-менеджеры госкорпорации Олег Киселев и Ирина Рапопорт. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве.


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Kukuh88

А БРИКС перестанет продавать товар в США за доллары. Не думаю, что экономика США настолько замкнута и...

snoo

Плевать или нет на мнение Путина, зависит от побед на поле боя. Победим, придут договариваться. Проиграем......

-Керя-

Вот точно так же сделайте только с Киркоровым !!! Зарание блогодарен...

Удавиков

как будто правительство не понимает в чём причина, но будет делать вид борьбы с ветреными мельницами