Врач объяснила, стоит ли переходить на заменители сахара

Умеренное потребление сахара не вредит здоровью, поэтому полностью отказываться от него не следует, сказала врач-терапевт и гастроэнтеролог Ольга Сухарева.

Норма сахара в сутки — до 25 граммов (четыре-пять чайных ложек). «Порой бывает очень сложно в нее уложиться, а сластенам тем более. Лично я использую сахарозаменители в своей жизни по потребности, а не на регулярной основе», — написала в своем телеграм-канале Сухарева.

«Например, съела вкусную конфетину или кусок пирога днем, а вечером захотела еще сладенького, тогда я пеку оладьи с добавлением заменителей сахара, чтобы не выходить за суточные нормы. Но это далеко не регулярно», — отметила врач.

Оно подчеркнула, что полностью заменять сахар не надо. «Если вы потребляете его мало или умеренно (до 25 граммов), это не вредно. Идея полного и радикального отказа от сахара утопична и несколько радикальна. Мы просто стремимся к минимуму. А вот долгосрочное влияние сахарозаменителей на кишечный микробом еще изучено плохо», — обратила внимание Сухарева.

«Практически все сахарозаменители относятся к так называемым high FODMAP продуктам. Они приводят к избыточному газообразованию и в большом количестве могут даже вызывать диарею», — предупредила врач.