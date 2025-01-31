Минздрав сообщил о падении рождаемости до тревожного уровня

Уровень рождаемости в России приблизился к показателю 2000 года, заявил первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению в Совете Федерации.

«Абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России», — цитирует РИА Новости Фисенко.

Среди причин первый замминистра здравоохранения назвал сокращение числа женщин репродуктивного возраста и снижение интенсивности деторождения.

По словам замминистра, наиболее низкие показатели отмечаются в Ленинградской области, Смоленске, Мордовии, Рязани и Туле

Положительный баланс в 2024 году фиксировался в 13 субъектах Российской Федерации, в основном в Республиках Северного Кавказа. Самые высокие показатели рождаемости наблюдаются в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарской Республике, Ингушетии.

Увеличение интенсивности деторождения ожидается в России после 2027 года, сообщил первый замминистра здравоохранения.