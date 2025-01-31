НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Минздрав сообщил о падении рождаемости до тревожного уровня

Источник:
РИА Новости
422 3

Уровень рождаемости в России приблизился к показателю 2000 года, заявил первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению в Совете Федерации.

«Абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России», — цитирует РИА Новости Фисенко.

Среди причин первый замминистра здравоохранения назвал сокращение числа женщин репродуктивного возраста и снижение интенсивности деторождения.

По словам замминистра, наиболее низкие показатели отмечаются в Ленинградской области, Смоленске, Мордовии, Рязани и Туле

Положительный баланс в 2024 году фиксировался в 13 субъектах Российской Федерации, в основном в Республиках Северного Кавказа. Самые высокие показатели рождаемости наблюдаются в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарской Республике, Ингушетии.

Увеличение интенсивности деторождения ожидается в России после 2027 года, сообщил первый замминистра здравоохранения.

Еще по теме
Пластический хирург выбрал самую красивую женщину в мире
Депутат попросил СК расследовать гибель Лермонтова
Экс-мэр Локоть предупредил о пишущих от его имени мошенниках
Возмутившего общественность «Рыцаря Байкала» убрали со дна озера
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Датский пилот истребителя F‑16 «долетался» на Украине
Лукашенко победил на выборах президента с 86,82% голосов
Физик нашел решение главного парадокса путешествий во времени
СМИ узнали о плане Трампа завершить конфликт на Украине за 100 дней
Обсуждение (3)
Картина дня
Госсекретарь США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
Трамп пригрозил разорить БРИКС
Минздрав сообщил о падении рождаемости до тревожного уровня
Дыра в магнитном поле Солнца повлияет на Землю в феврале
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
36
Лукашенко победил на выборах президента с 86,82% голосов
22
Госсекретарь США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
21
Путин посчитал Зеленского нелегитимным для переговоров
21
Рост потерь ВСУ обогнал темпы мобилизации
20
Российские бойцы захватили бункер для генералов в Часовом Яре