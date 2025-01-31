Депутаты придумали штрафы за нарушение правил общежития в домах

Собственники жилья в многоквартирном доме смогут принять устав, в котором пропишут правила общежития, а нарушающих его будут штрафовать, такой законопроект рассмотрит Госдума.

Отдельные аспекты проживания в доме регулируют разные законы. Есть закон о тишине. Принят закон о посуточной аренде квартир. Но существует немало вопросов, законодательных ответов на которые нет. Как поделить парковочные места во дворе? Сколько кошек, собак можно держать в квартире?

Принять законы абсолютно по всем правилам общежития невозможно. Но соседи вполне могут договориться между собой о правилах проживания в отдельно взятом доме и принять соответствующий устав, рассказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева.

Так, по ее словам, собственники получат рычаг воздействия на нарушителей. Законопроектом предусмотрен механизм ответственности — некая неустойка в виде штрафа, которую можно применить не только к собственнику, но и к тому, кто снимает квартиру или арендует помещение в доме, пояснила депутат.