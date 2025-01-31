НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Депутаты придумали штрафы за нарушение правил общежития в домах

Источник:
«Парламентская газета»
444 1

Собственники жилья в многоквартирном доме смогут принять устав, в котором пропишут правила общежития, а нарушающих его будут штрафовать, такой законопроект рассмотрит Госдума.

Отдельные аспекты проживания в доме регулируют разные законы. Есть закон о тишине. Принят закон о посуточной аренде квартир. Но существует немало вопросов, законодательных ответов на которые нет. Как поделить парковочные места во дворе? Сколько кошек, собак можно держать в квартире?

Принять законы абсолютно по всем правилам общежития невозможно. Но соседи вполне могут договориться между собой о правилах проживания в отдельно взятом доме и принять соответствующий устав, рассказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева.

Так, по ее словам, собственники получат рычаг воздействия на нарушителей. Законопроектом предусмотрен механизм ответственности — некая неустойка в виде штрафа, которую можно применить не только к собственнику, но и к тому, кто снимает квартиру или арендует помещение в доме, пояснила депутат.

Еще по теме
Водители получат медицинские справки по данным диспансеризации
Госдума ужесточит наказания за травлю в школе
Госдума защитит россиян от невыгодных договоров и лишних трат
Такси проработают льготные тарифы для многодетных
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Датский пилот истребителя F‑16 «долетался» на Украине
Лукашенко победил на выборах президента с 86,82% голосов
Физик нашел решение главного парадокса путешествий во времени
СМИ узнали о плане Трампа завершить конфликт на Украине за 100 дней
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

snoo

Плевать или нет на мнение Путина, зависит от побед на поле боя. Победим, придут договариваться. Проиграем......

Earthian

Ждем с нетерпением когда нацики с лопатами пойдут в атаку

KENTSeryga

Что??? Видимо у этого типа была двойка по истории, почему прошлый канцлер Ангела Меркель приезжала в...

-Керя-

Вот точно так же сделайте только с Киркоровым !!! Зарание блогодарен...