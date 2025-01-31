Трамп пригрозил разорить БРИКС

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против стран БРИКС импортные пошлины в размере 100%, если они попытаются создать новую валюту — альтернативу американскому доллару.

«Мы собираемся потребовать от этих, как кажется, враждебных стран дать обязательство, что они не будут создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, чтобы заменить могущественный доллар США, или же они столкнутся с пошлинами в 100% и должны будут распрощаться с возможностью продавать замечательной американской экономике», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, «мыслям о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, в то время как мы стоим в стороне и наблюдаем, пришел конец.

«Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще. И любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать: "Привет, пошлины, и прощай, Америка», — заявил Трамп.

Дискуссии о появлении единого платежного инструмента для участников БРИКС ведутся уже не первый год. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Президент России Владимир Путин, выступая в начале ноября 2024 года на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано и цели такой нет.