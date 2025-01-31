Госсекретарь США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад

Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад в результате конфликта с Россией, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Украина отброшена на 100 лет назад, ее энергетическая система уничтожена. Кому-то придется платить за восстановление всего этого. А как много украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они могут никогда не вернуться», — приводит ТАСС слова Рубио, сказанные им в интервью журналистке Мегин Келли.

Администрация Джо Байдена «каким-то образом убедила людей поверить в то, что Украина могла бы не просто одержать победу над Россией, но уничтожить ее», отметил Рубио.

Но в результате Соединенные Штаты теперь финансируют «затянувшуюся тупиковую ситуацию, тогда как человеческие страдания не прекращаются», подчеркнул госсекретарь США.