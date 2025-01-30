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Стартовали продажи нового поколения видеокарт Nvidia

Источник:
Sibnet.ru
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Официально стартовали продажи нового поколения видеокарт Nvidia, сообщила пресс-служба компании. Пользователям стали доступны флагманские ускорители GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080.

В основе GeForce RTX 5090 лежит графический процессор GB202 с 21 760 ядрами CUDA, 680 текстурными блоками и 170 RT-ядрами. Максимальная тактовая частота эталонной модели составляет 2407 МГц. Также карта получила 32 ГБ видеопамяти.

GeForce RTX 5080 построена на графическом чипе GB203 с 10 752 ядрами CUDA, 336 текстурными блоками и 84 RT-ядрами. Пиковая тактовая частота референсной версии карты составляет 2617 МГц. Ускоритель оснащен 16 ГБ видеопамяти.

Цены GeForce RTX 5090 стартуют с 1999 долларов, самая доступная GeForce RTX 5080 стоит 999 долларов. При этом партнерские решения могут быть значительно дороже — в зависимости от оснащения их стоимость может достигать 3 тысяч долларов.

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