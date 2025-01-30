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Раскрыта самая эффективная стратегия флирта

Источник:
Sibnet.ru
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Самый действенный способ привлечения внимания противоположного пола — просьба о помощи, выяснили ученые Южного китайского педагогического университета. Этот способ значительно увеличивает вероятность взаимности.

Серия экспериментов показала, что поиск содействия, ориентированный на зависимость, может служить сигналом симпатии и выступать стратегией привлечения, что в итоге приводит к формированию привязанности, говорится в статье исследователей, опубликованной Journal of Personality and Social Psychology.

Эксперименты включали как гипотетические ситуации, так и реальные сценарии — например, покупку мебели, выбор вина, ремонт техники или планирование путешествия. Помогающий начинал стабильно испытывать романтический интерес к тем, кто поручал им конкретные задачи.

Ученые отметили, что обращение за поддержкой можно назвать поведением, которое формирует «зависимое доверие». В романтическом контексте такие паттерны в основном играют положительную роль.

Результаты, полученные исследователями, подтвердили, что зависимый тип обращения за содействием является эффективной стратегией флирта и способствует формированию романтической привязанности.

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