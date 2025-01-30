Водители получат медицинские справки по данным диспансеризации

Результаты диспансеризации планируется применять для оформления медицинских справок водителям, чтобы им не понадобилось повторно обследоваться. Соответствующий законопроект подготовлен Минздравом России, сообщила пресс-служба ведомства.

Документ разработан совместно с профильным комитетом Госдумы. После его принятия люди будут тратить меньше времени на получение медзаключения для управления автотранспортом.

Согласно федеральному закону «О безопасности дорожного движения», кандидаты на получение водительского удостоверения и те, у кого истек срок действия документа, обязаны проходить медицинское освидетельствование.

Также это потребуется при выявлении заболеваний, с которыми противопоказано управление автомобилем. Эта процедура включает в себя осмотры терапевта, офтальмолога, психиатра, а для отдельных категорий транспортных средств — нарколога, невролога и ЛОРа.