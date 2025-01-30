Обнаружен самый опасный для землян астероид

Открытый астрономами в декабре 2024 года астероид 2024 YR4 оказался самым опасным для землян. Расчеты NASA показали, что вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032 года составляет более 1%.

На данный момент ни один астероид, кроме 2024 YR4, не имеет вероятности столкновения с нашей планетой выше 1%, уточнило американское космическое агентство. По оценкам ученых, диаметр небесного тела равен 70 метрам, передает NBC New York.

Падение астероида такого размера на Землю может вызвать тотальные разрушения в радиусе порядка 30 километров. Таким образом, 2024 YR4 представляет серьезную угрозу для человечества.

По предварительным оценкам, астероид может столкнуться с Землей в районе Центральной Африки или Атлантического океана, однако подобные расчеты могут оказаться неточными.

Астероид 2024 YR4 относится к семейству Аполлонов, то есть пересекающих орбиту Земли, период его обращения вокруг Солнца составляет четыре года.