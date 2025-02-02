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Россия развернула «убийцу пятого поколения»

Источник:
The National Interest
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Зенитно-ракетная система С-500 «Прометей»
Зенитно-ракетная система С-500 «Прометей»
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / CC BY 4.0

Россия развернула новейшую зенитно-ракетную систему С-500 «Прометей», которая способна поражать цели далеко за пределами страны, сообщила аналитик Центра политики безопасности (США) Майя Карлин.

Полк, имеющий на вооружении систему С-500, уже направлен для охраны стратегически важного Керченского моста, пишет Карлин в статье, опубликованной The National Interest. «Кремль надеется, что его высококлассный зенитно-ракетный комплекс будет служить непреодолимой защитой от современного западного оружия, развернутого Украиной», — отметила она.

«С-500, заявленный Кремлем как "убийца пятого поколения", был разработан с расчетом на поражение американских самолетов пятого поколения, таких как F-22 Raptor и F-35 Lightning II», — пояснила Карлин.

Комплекс оснащен ракетами большой дальности 40Н6М и противоракетами-перехватчиками серии 77Н6. Первые способны уничтожать цели на расстоянии до 400 километров, вторые — до 600 километров. 

Радиолокационные станции «Прометея» могут обнаруживвать баллистические и воздушные цели на дальностях до 2000 и 800 километров соответственно.

«Если эти данные достоверны, то такая невероятная дальность позволит "Прометею" наносить удары далеко за пределами России, возможно, нацеливаясь на объекты, жизненно важные для ВВС НАТО», — заключила аналитик.

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