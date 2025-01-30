Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ, сообщило Минобороны РФ своем телеграм-канале.

«Численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц», — говорится в сводке российского ведомства.

При этом за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери противника составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, за январь 2025 года ВСУ потеряли более 51 тысячи человек, в декабре потери составили 48 тысяч, в ноябре — 60 тысяч.

Минобороны отметило, что задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта в Донбассе сможет только изменение украинского законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет.