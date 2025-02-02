Почему в горах тяжело дышать

Альпинистам становится тяжело дышать в горах из-за нехватки кислорода — на большой высоте атмосфера становится слишком разреженной, что грозит острой горной болезнью.

На уровне вершины Эльбруса (5642 метра) атмосферное давление составляет примерно половину от нормального для человека. Это значит, что организм получает на 50% меньше кислорода, чем на уровне моря. На вершине Эвереста (8848 метров) атмосферное давление еще ниже, здесь организм получает только треть от необходимого кислорода.

На большой высоте также сокращается сила, с которой кислород давит на стенки легких, из-за этого еще сильнее падает его концентрация в крови. Если достаточно долго находиться в горах без специальной подготовки и кислородного оборудования возникает риск острой горной болезни.

На высоте 3 тысячи метров острая горная болезнь проявляется у 13% людей, на высоте 4,5 тысячи метров — у 53%. Она характеризуется головной болью, утомляемостью, тошнотой, рвотой, потерей аппетита, плохим сном. Если с этими симптомами продолжить подъем появляется риск отека легких и мозга, а это уже смертельно опасно.

Лучшее средство от острой горной болезни — спуск вниз, где содержание кислорода выше. В качестве профилактического средства от нее используется постепенная акклиматизация.