Максимальный размер пособия по безработице пересчитают

Пособие по безработице с 1 февраля проиндексируют на 9,5%, максимальный размер базовой выплаты в среднем составит порядка 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Минтруда.

Пособие по безработице назначается гражданину, который официально получил статус безработного. На учет могут встать граждане, кто никогда официально не работал, а также те, кто уволился по любым причинам.

Для получения максимальной выплаты необходимо иметь не менее 26 недель трудовых отношений в течение 12 предыдущих месяцев. При этом размер пособия зависит от причины увольнения, минимальный составит чуть меньше 2 тысяч рублей.

Пособие назначается, если в течение десяти дней центр занятости не может найти человеку подходящую работу. В регионах максимальный размер пособия может быть увеличен на районный коэффициент.