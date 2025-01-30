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Почему у негров ладони и ступни светлые

Источник:
Sibnet.ru
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Природа не наделила негров темными ступнями и ладонями из-за экономии ресурсов организма. Но темнокожие здесь не исключение.

Темной кожу африканцев делает особый пигмент меланин, производимый клетками меланоцитами. Этот пигмент защищает кожу от ультрафиолетового излучения, разрушающего здоровые клетки покрова тела.

Кожа ступней и ладоней у людей всех рас отличается по структуре от кожи на других участках тела. В ней отсутствуют волосяные луковицы, а также те самые меланоциты.

Антропологи считают, что природа решила сэкономить на окраске меланином ступней и ладоней, которые крайне редко попадают под прямое воздействие Солнца. При этом она, правда, не пожалела пигмент для подмышек. Это объясняется тем, что под ними располагаются лимфоузлы, которые организм решил обеспечить защитой.

Таким образом, кожа ступней и ладоней у людей всех рас имеет одинаковую окраску и неспособна загорать. У негров слишком заметен контраст между цветом этих частей кожного покрова и остальным телом.

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