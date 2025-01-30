Российские банки заработали рекордную прибыль

Чистая прибыль банковского сектора за 2024 год достигла 3,8 триллионов рублей, подсчитал Центробанк РФ. Таким образом, банки обновили рекорд по чистой прибыли, в 2023 году она составляла 3,3 триллиона рублей, сообщила пресс-служба регулятора.

Результат мог быть еще выше, однако в декабре чистая прибыль сектора резко просела и составила всего 187 миллиардов рублей, оказавшись почти в три раза ниже показателей ноября. На ухудшение результата повлияло укрепление рубля в конце года и увеличение расходов.

При этом регулятор зафиксировал сокращение корпоративного кредитного портфеля в декабре на 0,2% — до 87,8 триллиона рублей. Первые признаки такой динамики дали повод Центробанку сохранить ключевую ставку на уровне 21% на декабрьском заседании.

В целом за год корпоративный кредитный портфель вырос на 17,9%. Этот результат превысил динамику 2021 и 2022 годов, однако оказался чуть ниже, чем в 2023 году, когда прирост составил 20,7%.

В конце года также было зафиксировано сжатие розничного сегмента на 1,9% — до 14,1 триллиона рублей. За 2024 год портфель вырос на 11,2%, что оказалось заметно ниже результата 2023 года, в котором рост составил 15,7%.