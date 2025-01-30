Евросоюз задумался о возобновлении закупки газа в России

Несколько стран-участниц Евросоюза предложили включить возобновление поставок российского трубопроводного газа в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

За возобновление поставок газа из России выступили представители Германии, Венгрии и еще ряда государств, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в европейских политических кругах.

По их мнению, поставки газа из России позволят снизить цены на энергоносители в Европе и дадут сторонам конфликта повод придерживаться соглашения о прекращении огня.

Дискуссии по этому вопросу «привели в ярость брюссельских чиновников и дипломатов из некоторых восточноевропейских стран», которые последние три года работали над постоянным ужесточением санкций против России, отметили источники издания.