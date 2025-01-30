НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Евросоюз задумался о возобновлении закупки газа в России

Источник:
Financial Times
516 0

Несколько стран-участниц Евросоюза предложили включить возобновление поставок российского трубопроводного газа в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

За возобновление поставок газа из России выступили представители Германии, Венгрии и еще ряда государств, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в европейских политических кругах.

По их мнению, поставки газа из России позволят снизить цены на энергоносители в Европе и дадут сторонам конфликта повод придерживаться соглашения о прекращении огня.

Дискуссии по этому вопросу «привели в ярость брюссельских чиновников и дипломатов из некоторых восточноевропейских стран», которые последние три года работали над постоянным ужесточением санкций против России, отметили источники издания. 

Еще по теме
Китай и Индия приостановили закупку российской нефти
Эксперт обозначил перспективные места для ГЭС в Сибири
Цены на нефть подскочили на фоне новых санкций США
Россия не пострадает после отказа Украины от транзита газа
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Датский пилот истребителя F‑16 «долетался» на Украине
Лукашенко победил на выборах президента с 86,82% голосов
Физик нашел решение главного парадокса путешествий во времени
СМИ узнали о плане Трампа завершить конфликт на Украине за 100 дней
Обсуждение (0)
Картина дня
Пассажирский лайнер столкнулся с вертолетом и рухнул в реку в США
Российские банки заработали рекордную прибыль
Евросоюз задумался о возобновлении закупки газа в России
Wildberries запустил сервис «Чаевые»
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
36
Лукашенко победил на выборах президента с 86,82% голосов
27
Украина изменит закон о мобилизационном возрасте
21
Путин посчитал Зеленского нелегитимным для переговоров
20
Российские бойцы захватили бункер для генералов в Часовом Яре
20
Кремль прокомментировал информацию о попытках убить Путина