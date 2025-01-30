Пассажирский лайнер столкнулся с вертолетом и рухнул в реку в США

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак в Вашингтоне. Выживших найти не удалось.

Катастрофа произошла при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Лайнер следовал из города Уичито (штат Канзас), рассказали в American Airlines.

Самолет раскололся на две части и ушел под воду реки Потомак. Обломки воздушного судна находятся на глубине около 2 метров, рассказали The New York Post в спасательных службах.

Вертолет принадлежал армии США. Он совершал тренировочный полет, сообщили CNN источники в Пентагоне.

На борту самолета находились 64 человека, экипаж вертолета составлял 3 человека. На месте падения воздушных судов сейчас работают около 300 спасателей. Выживших найти не удалось.