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Власти Чечни назвали вбросом сообщения о «пропаже» Кадырова

Источник:
Sibnet.ru
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Распространяемая в Сети информация о «пропаже» главы Чечни после новогодних праздников — «вбросы» и «провокация», заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Как говорится, этого никогда не было и вот опять повторяется», — сказал Дудаев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, «глава республики Рамзан Ахматович активно приступил к выполнению своей деятельности — держит все вопросы на личном контроле». Дудаев отметил, что после новогодних выходных Кадыров опубликовал более 40 заявлений в телеграм-канале и посетил несколько мероприятий.

«Это не мешает таким провокаторам пытаться вводить в заблуждение своих интернет-получателей, транслируя ложь и дезинформацию», — сказал министр.

Также Дудаев напомнил, что с 13 января Кадыров официально находится в отпуске, распоряжение опубликовано на его сайте. «Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 13 января 2025», — сказано в документе.

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-Керя-

Вот точно так же сделайте только с Киркоровым !!! Зарание блогодарен...

snoo

Плевать или нет на мнение Путина, зависит от побед на поле боя. Победим, придут договариваться. Проиграем......

urbasik

Остается одно..повышать цены для населения на все .А население не Народ..заглотит всё.

GammiPluh

Русская община сильное движение, давно парней зауважал