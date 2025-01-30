Власти Чечни назвали вбросом сообщения о «пропаже» Кадырова

Распространяемая в Сети информация о «пропаже» главы Чечни после новогодних праздников — «вбросы» и «провокация», заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Как говорится, этого никогда не было и вот опять повторяется», — сказал Дудаев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, «глава республики Рамзан Ахматович активно приступил к выполнению своей деятельности — держит все вопросы на личном контроле». Дудаев отметил, что после новогодних выходных Кадыров опубликовал более 40 заявлений в телеграм-канале и посетил несколько мероприятий.

«Это не мешает таким провокаторам пытаться вводить в заблуждение своих интернет-получателей, транслируя ложь и дезинформацию», — сказал министр.

Также Дудаев напомнил, что с 13 января Кадыров официально находится в отпуске, распоряжение опубликовано на его сайте. «Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 13 января 2025», — сказано в документе.