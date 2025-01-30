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Имя президента России вырезали из сериала «Интервью с вампиром»

Источник:
Sibnet.ru
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Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» отредактировал реплики в сериале «Интервью с вампиром», заменив Владимира Путина на Илона Маска во фразе о «самом опасном человеке в мире».

«Я сказал редактору, что встречаюсь с самым опасным человеком в мире, дал ему два варианта, он ответил: "Безос или Путин"», — говорит в первой серии журналист Дэниэл Моллой.

В русскоязычных субтитрах и озвучке Владимира Путина заменили на Илона Маска, в чем можно убедиться, включив оригинальную звуковую дорожку.

Село Прасковеевка, которое затем упоминается в этой сцене, переводчики превратили в «какую-то глушь».

«Интервью с вампиром» — экранизация одноименного романа Энн Райс, вышедшая в 2022 году. В главных ролях Эрик Богосян, Джейкоб Андерсон и Сэм Рид.

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