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Китайский Haval Jolion выгнали из программы льготных автокредитов

Источник:
Sibnet.ru
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Haval Jolion
Фото: © Haval

Минпромторг исключил Haval Jolion из программы льготного кредитования, а включил туда «Москвич 3», сообщила пресс-служба ведомства.

Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 миллионов рублей, набирающие не менее 2 тысяч баллов за локализацию.

Скидку 20% (для жителей ДФО — 25%) на автокредит можно получить на модели Lada, ВИС («дочка» АвтоВАЗа, выпускающая фургоны и пикапы на платформе Lada Granta и Lada Largus, внедорожники и вездеходы Bronto), УАЗ и ГАЗ (полной массой до 3,5 тонны).

В этом году в список попал кроссовер «Москвич 3». Haval Jolion, который производят в Тульской области, из перечня исключен. При этом на заводе есть сварка, окраска, штамповка и производство двигателей.

В рамках программы льготного автокредитования со скидкой 35% (но не более 925 тысяч рублей) можно приобрести произведенные на территории РФ электромобили и последовательные гибриды —Evolute I-Pro, Evolute I-Jet, Evolute I-Joy, Evolute I-Van, Evolute I-Sky, «Москвич-3е». Амберавто А5. В 2025 году в перечень попали Voyah Dream и Voyah Free.

На программы льготного кредитования в этом году выделено 36 миллиардов рублей.

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