Инфляция в годовом выражении подскочила до 10,1%

Уровень инфляции в период с 21 по 27 января 2025 года составил 0,22%, следует из данных Росстата. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,1%.

По данным Росстата, за неделю рост цен на плодовоовощную продукцию на отчетной неделе составил 0,5%. Сильнее всего подорожали огурцы (+1,1%), картофель (+0,9%), репчатый лук и яблоки (+0,7%). Стоимость продуктов питания без плодовоовощной продукции выросла на 0,34%.

В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,03%. При этом выросла стоимость некоторых наблюдаемых медикаментов — активированного угля и анальгина (+0,7%), корвалола, ренгалина и трекрезана (+0,5%).

Также подорожали отдельные непродовольственные товары: туалетное мыло (+0,5%), детские подгузники (+0,3%), туалетная бумага и зубная паста (+0,2%).

Инфляционные ожидания населения России выросли с 13,9% в декабре до 14% в январе, следует из результатов опроса «инФОМ».

Годовая инфляция в 2024 году составила 9,52%. Банк России ожидает снижения годовой инфляции в 2025 году до 4,5–5%.