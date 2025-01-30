Шольц поблагодарил США за освобождение от нацистов

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германию освободили Соединенные Штаты, они также помогли ей «стать демократией».

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — приводит заявление Шольца газета Esslinger Zeitung.

По словам политика, именно поэтому он «взбешен» тем, что американский миллиардер Илон Маск поддерживает правых политиков Германии, а именно партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Маск неоднократно выражал поддержку АдГ, называл эту политическую силу сторонницей «политического реализма», а Шольца — идиотом.