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Шольц поблагодарил США за освобождение от нацистов

Источник:
Esslinger Zeitung
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Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германию освободили Соединенные Штаты, они также помогли ей «стать демократией».

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — приводит заявление Шольца газета Esslinger Zeitung.

По словам политика, именно поэтому он «взбешен» тем, что американский миллиардер Илон Маск поддерживает правых политиков Германии, а именно партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Маск неоднократно выражал поддержку АдГ, называл эту политическую силу сторонницей «политического реализма», а Шольца — идиотом.

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Политика #Мир
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