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Аэропорт Домодедово оказался в иностранной собственности

Источник:
Sibnet.ru
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Генеральная прокуратура России сочла, что группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под иностранным контролем. Надзорное ведомство подало иск в суд о взыскании 100% долей «ДМЕ холдинг» в доход государства.

Структуры аэропорта контролируются иностранными резидентами, включая председателя совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и председателя наблюдательного совета авиагавани Валерия Когана (Израиль), приводят «Ведомости» содержания иска.

«Установив иностранный контроль над названными стратегическими обществами, Каменщик и Коган следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике», — говорится в иске.

По данным Генпрокуратуры, контроль зарубежных инвесторов привел к нарушению требований безопасности, саботажу модернизации инфраструктуры и нецелевому расходованию бюджетных средств предприятия, имеющего стратегическое значение.

По данным газеты «Коммерсантъ», цель иска — национализация. Суд удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах и арестовал 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг» и АО «Аламо Холдинг».

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