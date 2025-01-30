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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев потрясло решение о прекращении помощи со стороны США

Источник:
Guardian
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Решение президента США Дональда Трампа прекратить помощь другим государствам потрясло Украину, рассказали британской газете Guardian источники в украинских политических кругах.

Трамп ранее подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.

«Многие люди думали, что будет проведена тщательная проверка, и были готовы обосновать свою работу и свои проекты, но никто не ожидал, что финансирование будет остановлено», — отметил исполнительный директор организации US-Ukraine Veterans Bridge Джордж Чьюнинг.

Источники рассказали изданию, что Украина потрясена из-за шокирующего решения администрации Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США. Целый ряд проектов в стране был фактически остановлен в одночасье, добавили они.

Газета New York Times накануне сообщила, что решение администрации Трампа о массовой приостановке программ помощи другим странам, коснулось и военной поддержки Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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