Решение президента США Дональда Трампа прекратить помощь другим государствам потрясло Украину, рассказали британской газете Guardian источники в украинских политических кругах.

Трамп ранее подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.

«Многие люди думали, что будет проведена тщательная проверка, и были готовы обосновать свою работу и свои проекты, но никто не ожидал, что финансирование будет остановлено», — отметил исполнительный директор организации US-Ukraine Veterans Bridge Джордж Чьюнинг.

Источники рассказали изданию, что Украина потрясена из-за шокирующего решения администрации Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США. Целый ряд проектов в стране был фактически остановлен в одночасье, добавили они.

Газета New York Times накануне сообщила, что решение администрации Трампа о массовой приостановке программ помощи другим странам, коснулось и военной поддержки Украины.