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Орхидея-вампир расцвела в Москве. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Орхидея-вампир Дракула расцвела в ботаническом саду Московского госуниверситета, сообщил телеграм-канал «Аптекарский огород МГУ».

«Орхидея-вампир Дракула расцвела в тропиках "Аптекарского огорода" — спешите увидеть в Пальмовой оранжерее. Другое народное название этого чуда — орхидея-обезьянка», — говорится в сообщении.

Орхидея-вампир Дракула
Орхидея-вампир Дракула
Фото: © телеграм-канал «Аптекарский огород МГУ»

Дракула насчитывает в своем роду 118 видов, их родина — Мексика, Центральная Америка, Колумбия, Перу и Эквадор. Некоторые из них отличаются кроваво-красным оттенком — отсюда и пошло такое экзотическое название.

В конце XIX века Дракулы были популярными оранжерейными растениями в Европе. Редкость и готическая форма делали эту орхидею крайне ценным приобретением. В России самая большая коллекция орхидей-вампиров собрана в «Аптекарском огороде».

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Жизнь #Природа
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