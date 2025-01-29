Авиалайнер США впервые преодолел звуковой барьер

Демонстрационный прототип XB-1 американской компании Boom Supersonic совершил первый сверхзвуковой полет, сообщила пресс-служба разработчика. Испытания состоялись в Калифорнии.

«XB-1 вошел в сверхзвуковой коридор и достиг высоты 35 290 футов, после чего разогнался до скорости 1,1 Маха, впервые преодолев звуковой барьер», — говорится в сообщении.

В ходе 34-минутного испытательного полета прототип под управлением летчика-испытателя Тристана Бранденбурга трижды достигал рекордной скорости порядка 1338 километров в час. После завершения испытаний XB-1 совершил мягкую посадку на аэродроме в Мохаве.

Сверхзвуковой полет XB-1 — первый случай преодоления звукового барьера реактивным гражданским самолетом частных разработчиков. Ранее подобные проекты разрабатывались только по заказу государств или военных.

До сих пор в мире существовало только два сверхзвуковых гражданских лайнера — британо-французский «Конкорд» и советский Ту-144. Оба самолета были сняты с эксплуатации из-за нерентабельности и проблем с безопасностью.

Boom Supersonic в настоящее время разрабатывает самый быстрый в мире гражданский авиалайнер Overture. XB-1 является демонстратором авиалайнера Overture, который сможет совершать полеты с крейсерской скоростью около 2 тысяч километров в час.