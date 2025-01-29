Почему человек седеет

Седые волосы считаются первыми признаками старения. Однако на самом деле каждый волосок на теле человека изначально является белым и окрашивается только из-за выработки пигмента меланина. Если организм снижает его «производство», волосы начинают светлеть.

Ученые выяснили, что пигмент вырабатывают особые клетки — меланоциты, «сидящие» в основании волос. В меланоцитах с возрастом начинают хуже работать ферменты, разлагающие перекись водорода.

Накапливаясь в больших количествах, перекись водорода повреждает фермент тирозиназу, отвечающий за синтез меланина. Постепенно меланоциты гибнут, а стволовые клетки, из которых они образуются, замедляют деление.

Как только меланин перестает полностью вырабатываться, волос становится белым. Интересно, что при этом клетки седеющего волоса обычно делятся быстрее, поэтому такой волос начинает быстрее расти.

Кроме возраста, на поседение также влияет стресс — при эмоциональных нагрузках в кровь поступает особый гормон норадреналин, который угнетает стволовые клетки, высвобождающие меланоциты. При выбросах гормона количество пигмента в фолликулах неизбежно сокращается.