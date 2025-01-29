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Подсчитаны траты россиян на онлайн‑покупки

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне в среднем тратят на онлайн-шопинг 18% своей зарплаты и совершают покупки в интернете раз в неделю, показало исследование «Авито Работы» и «Авито Рекламы».

38% участников исследования ежемесячно тратят от 5% до 15% зарплаты на онлайн-шопинг. Каждый четвертый россиянин тратит от 15 до 25% от заработной платы на покупки в интернете, следует из результатов опроса.

Чаще всего россияне делают покупки на маркетплейсах (89% случаев), а также на сервисах доставки еды (29%) и в интернет-магазинах (20%).

Больше всего на покупки в интернете тратят представители фитнес-индустрии, маркетинга, рекламы и PR, автомобильного бизнеса. 27% совершают онлайн-покупки несколько раз в месяц, 23% — по необходимости, 18% — несколько раз в неделю.

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Экономика #Деньги
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