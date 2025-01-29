Кремль оценил перевод часов Судного дня

Перевод стрелок часов Судного дня ближе к «ядерной полуночи» отражает атмосферу напряженности в мире, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это же не Запад делает, это делают некие ученые, некие организации ученых. Это их видение атмосферы напряженности, которая есть в мире», — процитировал пресс-секретаря российского президента «Интерфакс».

Ранее стрелки часов Судного дня перевели на секунду вперед — от «ядерной полуночи» человечество отделяют символические 89 секунд. Так близко к катастрофе человечество не было никогда. До этого стрелки часов на протяжении двух лет оставались на отметке 90 секунд.

Символические стрелки Doomsday Clock впервые появились в 1947 году на обложке журнала Чикагского университета. С тех пор ученые ежегодно в январе выставляют время на часах Судного дня. Наступление полночи на часах символизирует гибель человечества.

Дальше всего от ядерной полуночи стрелки часов находились в 1991 году, когда между СССР и США был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда на часах было 23.43.