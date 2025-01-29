Вышло продолжение игры Atomic Heart

Компания Mundfish 28 января 2025 года выпустила третье крупное дополнение для шутера Atomic Heart под названием «Чары морских глубин».

Аддон вышел на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S. Игрокам на этот раз предстоит отправиться в подводный исследовательский комплекс «Нептун», дабы спасти мир от новой смертельной угрозы.

Вместе с дополнением в игре появится новые персонажи, противники, виды оружия, способности главного героя и локации. Например, протагонисту в лице майора Нечаева стали доступны молот «Громовержец» и дробовик КЗМИ-4 «Кузьмич».

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Способность главного героя «Кнут» позволит подтягиваться к врагам и наносить им урон, а также проникать в недоступные области или быстро уклоняться от опасности. Навык «Загар» позволит бросать раскаленные огненные шары из полимера и наносить урон по площади.

В России купить Atomic Heart можно на VK Play — сейчас игра продается со скидкой 50%. Скидки также действуют на расширенное издания, куда входит новое DLC.