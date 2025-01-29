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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышло продолжение игры Atomic Heart

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Mundfish 28 января 2025 года выпустила третье крупное дополнение для шутера Atomic Heart под названием «Чары морских глубин».

Аддон вышел на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S. Игрокам на этот раз предстоит отправиться в подводный исследовательский комплекс «Нептун», дабы спасти мир от новой смертельной угрозы.

Вместе с дополнением в игре появится новые персонажи, противники, виды оружия, способности главного героя и локации. Например, протагонисту в лице майора Нечаева стали доступны молот «Громовержец» и дробовик КЗМИ-4 «Кузьмич».

Способность главного героя «Кнут» позволит подтягиваться к врагам и наносить им урон, а также проникать в недоступные области или быстро уклоняться от опасности. Навык «Загар» позволит бросать раскаленные огненные шары из полимера и наносить урон по площади.

В России купить Atomic Heart можно на VK Play — сейчас игра продается со скидкой 50%. Скидки также действуют на расширенное издания, куда входит новое DLC.

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