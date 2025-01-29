Турист сфотографировал удивительную «морозную бороду»

Британский турист Джонни Скотт во время прогулки в парке Devil's Punch Bowl в английском графстве Суррей обнаружил на деревьях редкое природной образование — так называемую «морозную бороду». Мужчина сделал несколько фотографий и поделился ими в своих соцсетях.

Эта необычная форма льда в виде тонких кристаллических «волос» образуется исключительно при определенных погодных условиях, когда влага выходит из древесины и замерзает в виде тончайших ледяных нитей, отметило издание Earth.com.

Ученые выяснили, что явление связано с активностью микроскопических грибов Exidiopsis effusa. Они препятствуют кристаллизации льда в привычной форме, заставляя его вытягиваться в длинные волокна.



«Морозная борода» Фото: © Jonny Scott

В результате возникает впечатление, будто поверхность дерева покрылась пушистыми прядями белоснежных волос длиной в несколько сантиметров. Из-за своей хрупкости подобные образования сохраняются лишь при стабильной температуре, близкой к нулю.

Увидеть «морозную бороду» можно только в регионах с мягкими зимами и высокой влажностью. Интересно, что феномен наблюдали еще в XIX веке, однако исследователям удалось выяснить его природу только в 2015 году.