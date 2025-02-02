Практика отказа от посещения магазинов в пользу заказа продуктов с доставкой на дом несет в себе не только удобства, но и ряд негативных последствий для здоровья, предупредил фитнес-тренер Юрий Аверьянов.

«С точки зрения расхода энергии каждый поход в магазин или выполнение домашних дел превосходит двух- или трехразовые посещения фитнес-клуба в неделю», — сказал Аверьянов в интервью «Известиям».

Он посоветовал «не упускать возможность выйти на улицу за покупками». «Важно интегрировать движение в повседневную жизнь, а не полагаться на такие удобства, как доставка продуктов домой. Отказавшись от нее, вы сделаете шаг навстречу здоровому образу жизни», — отметил тренер.

По его словам, малоактивный образ жизни давно стал огромной проблемой. Люди проводят большую часть дня, сидя за компьютером, в метро, или автомобиле. Как следствие, страдает общая физическая форма. И даже такая мелочь, как доставка продуктов, может усугубить ситуацию, уверен Аверьянов.