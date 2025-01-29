Загадочные ледяные объекты нашли в глубоком космосе

Международная группа астрономов обнаружила во внешней части Млечного Пути два необычных космических объекта, размеры которых многократно превышают Солнечную систему, сообщила пресс-служба Токийского университета.

Впервые гигантские ледяные шары зафиксировали еще в 2021 году при анализе данных, собранных космическим телескопом AKARI. После этого исследователи провели дополнительные наблюдения с помощью радиотелескопа ALMA.

Они показали, что оба объекта содержат поглощенную пыль и лед, при этом их размеры примерно в десять раз превышают диаметр Солнечной системы. Для газового облака это необычно мало, для молодой звезды — слишком много.

Один из объектов удален от Земли на 43 тысячи световых лет, по второму данные наблюдений разошлись — сначала телескоп показал расстояние 6,5 тысячи световых лет, в ходе дальнейшего изучения оно выросло до 30 тысяч световых лет.

По предварительным данным, объекты могут быть либо плотными облаками газа, либо неизвестным ранее типом звезд. Однако второе предположение маловероятно, поскольку они находятся далеко от типичных областей звездообразования.

Пока астрономы не могут установить природу ледяных образований. Планируется, что идентифицировать объекты помогут дальнейшие наблюдения с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».