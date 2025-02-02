Ученые связали просмотр коротких роликов с усыханием мозга

Частое использование платформ для просмотра коротких видеороликов, типа TikTok и Shorts, крайне пагубно влияет на мозг, сообщила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

При просмотре таких роликов расположенная в орбитофронтальной коре и мозжечке «система вознаграждения» активизируется, а система когнитивного контроля деактивируется, способствуя погружению в процесс самоудовлетворения, написала Павлова в своем телеграм-канале.

К этому простому способу получения дофамина быстро привыкаешь, но у всего есть последствия, отметила врач. В доказательство она привела исследование китайских ученых. Они провели эксперимент, в ходе которого его участники несколько месяцев ежедневно не менее 95 минут смотрели «шортсы и тиктоки».

В итоге у участников эксперимента был выявлен целый ряд нарушений:

Снизилась концентрация внимания. Мозгу стало сложно фокусироваться на более сложных задачах и даже смотреть более длинные видео;

Снизилась самооценка. При просмотре коротких видео активизировалась задняя поясная извилина, которая связана с постоянным сравниванием себя с другими;

Появились эмоциональные нарушения: депрессия, повышенная тревожность, стресс. У некоторых испытуемых настроение улучшалось только после пролистывания видеоленты;

Ухудшился сон. Люди засыпали гораздо дольше, спали менее глубоко и более беспокойно, а у некоторых даже началась бессонница;

Мозг постепенно усыхал. За два месяца объем серого вещества в орбифронтальной коре добровольцев уменьшился в среднем на 2,3%.

«Чтобы стать зависимым от коротких видео, достаточно нескольких месяцев. В зоне повышенного риска — подростки и завистливые люди. Они чаще листают видеоленту, чтобы справиться с чувством неполноценности и из-за повышенной эмоциональности», — предупредила Павлова.