Наука выяснила, как мужчины и женщины изменились за 100 лет

Мужчины за последние 100 лет набирали рост и вес в два раза быстрее женщин, что привело к увеличению различий между полами, выяснили ученые из Университета Рохэмптона.

Анализ статистики из десятков стран показал, что женщины за сто лет в среднем стали на 1,7 сантиметра выше и на 2,7 килограмма тяжелее, а мужчины на 4 сантиметра выше и на 6,5 килограмма тяжелее. Это говорит о том, что по мере улучшения условий жизни и рост, и вес увеличиваются, но более чем в два раза быстрее у мужчин, чем у женщин, приводит The Guardian отчет ученых.

По словам профессора Хэлси, рост и телосложение являются основными показателями здоровья и жизненной силы, в то время как половой отбор также благоприятствует мужчинам, которые более способны защищать и оберегать своих партнерш и потомство от соперников.

Женщины могут считать высоких мужчин более привлекательным, потому что рост делает их более грозными и говорит об их физическом здоровье, сказал Хэлси.