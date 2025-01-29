Военные пенсии проиндексируют дважды

Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий, их пересчитают с 1 января 2025 года, увеличение составит 9,5%, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Законопроектом предлагается размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 закона №4468-I установить с 1 января 2025 года в размере 93,59%», — цитирует парламентария «Интерфакс».

По его словам, поправки будут внесены в Госдуму в ближайшее время. Как отметил депутат, 1 октября 2025 года военная пенсия также будет проиндексирована на 4,5% в соответствии с законом о бюджете.

В октябре 2024 года военные пенсии проиндексировали на 5,1%. Президент Владимир Путин ранее поручил провести дополнительную индексацию с учетом фактической инфляции. Также дополнительно будет проиндексирована социальная пенсия.