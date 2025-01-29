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Наука объяснила, почему колесо круглое

Источник:
«АиФ»
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Почему колесо круглое? Этот, казалось бы, детский вопрос имеет точное научное объяснение — потому что дорога плоская.

Все точки обода колеса равноудалены от оси. Поэтому при движении по ровной поверхности ось остается на постоянной высоте. «Это самая подходящая для него форма. Изобретение было сделано для облегчения производимой работы человека — для того чтобы перетаскивать что-то тяжелое, идеально тратить как можно меньше усилий», — рассказала «АиФ» преподаватель физики Светлана Лещенок.

«Энергия при качении колеса превращается в кинетическую энергию движения тела. У круглого колеса при этом происходит плавный переход из состояния покоя в состояние движения. Круглое катится легко и плавно. Если бы колесо было квадратным, то энергия поступала бы скачками: углы квадрата все время мешали и цеплялись бы за препятствия на дороге, а у круглого колеса углов нет», — пояснила Лещенок.

Теоритически можно подобрать и для некруглого колеса соответствующий профиль дороги (например, зубчатый). Но строить такие дороги неудобно.

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