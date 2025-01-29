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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Новые власти Сирии попросили у России денег

Источник:
Sibnet.ru
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Новые власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия» в ходе визита в республику официальной делегации во главе с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым.

«В ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление», — отметило сирийское агентство Sana со ссылкой на свои источники.

Сирийская сторона в ходе переговоров заявила о необходимости «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам» в ходе восстановления отношений с Москвой.

«С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии, а также готовность оказать сирийскому народу необходимую помощь в посткризисном восстановлении страны», — уточнил МИД РФ в своем телеграм-канале.

Ведомство добавило, что в ходе визита была достигнута договоренность продолжать двусторонние контакты в контексте настроя на дальнейшее укрепление многогранных связей и взаимопониманий между Москвой и Дамаском, включая внешнеполитические аспекты.

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Топ комментариев

pepelmetal

А какое отношение трам имеет к Российским задачам наукраине?

pepelmetal

Да плевать Беларусь хотела что там есэс заявляет

urbasik

Остается одно..повышать цены для населения на все .А население не Народ..заглотит всё.

Костя Некрасов

вы тоже можете занять на часок трон, белоснежный...и всё просрать.дерзайте