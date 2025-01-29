Новые власти Сирии попросили у России денег

Новые власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия» в ходе визита в республику официальной делегации во главе с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым.

«В ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление», — отметило сирийское агентство Sana со ссылкой на свои источники.

Сирийская сторона в ходе переговоров заявила о необходимости «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам» в ходе восстановления отношений с Москвой.

«С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии, а также готовность оказать сирийскому народу необходимую помощь в посткризисном восстановлении страны», — уточнил МИД РФ в своем телеграм-канале.

Ведомство добавило, что в ходе визита была достигнута договоренность продолжать двусторонние контакты в контексте настроя на дальнейшее укрепление многогранных связей и взаимопониманий между Москвой и Дамаском, включая внешнеполитические аспекты.