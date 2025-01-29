Как распознать фальшивое банковское приложение

Поддельные банковские мобильные приложения по внешнему виду не отличаются от оригинальных, но распознать их можно по ряду признаков, рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества.

«Если у вас iPhone, не пытайтесь установить приложение банка из App Store или через браузер. Это касается приложений "Сбера", "Альфа-Банка", ВТБ и других банков. Даже если вы нашли эти приложения в App Store, скорее всего, они поддельные. Большинство банковских приложений на iPhone можно установить только в отделении банка», — отметили в центре цифровой экспертизы.

Владельцы Android-смартфонов могут перед установкой проверить приложение по отзывам. У фальшивых приложений мало отзывов и все они, как правило, отрицательные — это их главный признак, отметили в Роскачестве.

Фейковое приложение имеет схожий дизайн, имитирующий официальный банк, идентичным может быть и логотип. Но в названии фальшивого приложения допускаются ошибки или добавляются слова, а в описании такого приложения встречаются орфографические и пунктуационные ошибки, уточнили эксперты.

При загрузке неофициального приложения указываются все личные данные, в том числе и CVV-код, так мошенники воруют личные данные. Фейковое приложение может содержать также сетевой фильтр и в этом случае данные попадут на мошеннический ресурс. То есть приложение начнет работать как шпионское, предупредили в Роскачестве.

Эксперты напомнили, что при авторизации в фейковом приложении на телефон может прийти смс с кодом, при вводе которого, злоумышленники получат доступ к аккаунту на «Госуслугах».