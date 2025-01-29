США прекратили выделение военной помощи Украине

Решение администрации президента США Дональда Трампа о массовой приостановке программ помощи другим странам, коснулось и военной поддержки Украины.

«Приказ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и оборонной поддержки, включая Украину, Тайвань и Иорданию. Значительная часть этой помощи выделяется Государственным департаментом. Ограничения не касаются военной помощи Израилю и Египту», — сообщили источники газете New York Times.

Решение Трампа прекратить иностранную помощь может нанести долгосрочный ущерб стратегическим интересам США, сказали изданию критики этого решения. Вашингтон давно рассматривает иностранную помощь как эффективный инструмент усиления американского влияния за рубежом.

Указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США стал одним из первых, подписанных Трампом по возвращении в Белый дом.