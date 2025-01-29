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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США прекратили выделение военной помощи Украине

Источник:
New York Times
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Решение администрации президента США Дональда Трампа о массовой приостановке программ помощи другим странам, коснулось и военной поддержки Украины.

«Приказ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и оборонной поддержки, включая Украину, Тайвань и Иорданию. Значительная часть этой помощи выделяется Государственным департаментом. Ограничения не касаются военной помощи Израилю и Египту», — сообщили источники газете New York Times.

Решение Трампа прекратить иностранную помощь может нанести долгосрочный ущерб стратегическим интересам США, сказали изданию критики этого решения. Вашингтон давно рассматривает иностранную помощь как эффективный инструмент усиления американского влияния за рубежом.

Указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США стал одним из первых, подписанных Трампом по возвращении в Белый дом.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

pepelmetal

А какое отношение трам имеет к Российским задачам наукраине?

pepelmetal

Да плевать Беларусь хотела что там есэс заявляет

urbasik

Остается одно..повышать цены для населения на все .А население не Народ..заглотит всё.

Костя Некрасов

вы тоже можете занять на часок трон, белоснежный...и всё просрать.дерзайте